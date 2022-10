Sei qui: Home » News » Dinamo-Milan, Rebic determinato: “Giocano in casa? A noi non cambia nulla!”

Le parole di Rebic su Dinamo – Milan

Il Milan si prepara ad affrontare la Dinamo Zagabria questa sera alle ore 21:00 allo Stadio Maksimir. Ante Rebic, che ha un passato nel RNK Split, farà il suo ritorno in Croazia e per l’occasione è stato intervistato da SportMediaset:

“Non ho tante emozioni, io arrivo dal sud della Croazia. Qui ho tanti amici, ma per me è una partita come un’altra”.

Il numero 12 rossonero ha poi parlato delle sue aspettative sul match: “Loro non perdono da tanti mesi in casa. Qui hanno battuto anche squadre forti. Sappiamo cosa ci aspetta, ci siamo preparati bene e quindi speriamo di portare a casa i tre punti“.

Ante Rebic, Milan

Il croato ha detto due parole anche sul suo stato di forma: “Sarebbe bello decidere la partita, ma l’importante è vincere. A me non cambia niente giocare dal primo minuto o entrare a partita in corso, io do sempre il massimo”.

Milan, quali sono i punti di forza della Dinamo Zagabria

Infine, Rebic ha parlato dei punti di forza della Dinamo Zagabria: “Loro giocano in casa e avranno più fiducia della partita di Milano. Ma a noi non cambia niente, noi vogliamo vincere e passare il turno”.

Vittorio Assenza