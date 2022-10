Recupero in casa Milan: sarà a disposizione di Pioli con il Torino

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della trasferta di domenica sera contro il Torino, valida per la 12esima giornata di Serie A. L’allenatore rossonero recupererà infatti lo spagnolo Brahim Diaz che nella sfida a San Siro contro il Monza, in cui aveva messo a segno una doppietta, era uscito dal campo per un problema. Gli esami poi hanno escluso fortunatamente lesioni, evidenziando una contrattura al gluteo.

Brahim Diaz

Brahim torna dal 1′ col Torino: chi va in panchina

Il 10 spagnolo si è allenato con l’intero gruppo e dunque, come riferito da Sky Sport, potrebbe partire già dall’inizio con Charles De Ketelaere che si accomoderebbe inizialmente in panchina. Per il trequartista belga non si tratterebbe di una bocciatura, ma complice della possibile scelta di Pioli sarebbe il momento d’oro passato dallo stesso Brahim. Come spesso fatto notare dall’allenatore emiliano, i nuovi arrivati dovranno integrarsi gradualmente nella formazione del Diavolo e i giovani verranno aspettati. Arriverà anche il momento dell’ex Brugge che in seguito potrebbe partire titolare contro il Salisburgo in Champions League.

Questa la probabili formazione che scenderà in campo:

Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega, Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.