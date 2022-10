“Rendimento lontano da quello visto negli ultimi due anni, il primo gol è colpa sua!”, accusato il giocatore del Milan!

Tancredi Palmeri, giornalista sportivo di Sportitalia, ha commentato su Twitter la prestazione di Fikayo Tomori dopo la pesante sconfitta del Milan contro il Torino. Il difensore inglese sembra essere calato di rendimento in questo avvio di stagione rispetto ai precedenti campionati giocati con la maglia del Diavolo: un periodo che si sta dilungando sempre di più, con i rossoneri che vorrebbero ritrovare il difensore centrale visto in prestazioni migliori di queste. Le parole:

“Ennesima palla alta in questa stagione in cui Tomori è deficitario, responsabile sul primo gol. Il suo rendimento finora non è nemmeno lontanamente vicino a quanto visto negli ultimi due anni“.

I rossoneri perdono per la seconda volta in stagione in Serie A dopo la sconfitta di San Siro contro il Napoli. Una delle prestazioni meno convincenti di sempre sotto la guida di Stefano Pioli, dove anche la stella del club Rafael Leao non ha brillato. Anzi, l’attaccante portoghese è stato sostituito oggi dallo stesso allenatore emiliano al 45′, facendo discutere la scelta anche dai tifosi.