Retroscena Berlusconi, Ronaldo rivela: “Ce lo diceva negli spogliatoi!”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Ronaldo Nazario ha raccontato alcuni retroscena della sua breve avventura in rossonero, nell’annata 2007-2008.

Il fenomeno brasiliano si è soffermato su un aneddoto che vede come protagonista Silvio Berlusconi, a quel tempo presidente del club.

Queste le sue parole:

Ronaldo Milan Berlusconi

“Berlusconi ci diceva come battere gli angoli!”

“Sono stato poco al Milan però conservo grandi aneddoti. Berlusconi ad esempio veniva sempre nello spogliatoio a dirci come battere i calci d’angolo. In quel momento non facevamo gol su corner da parecchio tempo. Ancelotti era un maestro, ci faceva ascoltare. Poi quando usciva Berlusconi esclamava: ‘Torniamo alle cose nostre‘.

Ancelotti è un amico per tutti, non solo per me. Con grande distacco è la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio. Si merita tutto quello che ha vinto, per professionalità e carattere”.

Ronaldo lancia un messaggio al calcio italiano

“Per anni la Serie A è stato il miglior campionato del mondo, sapete come fare le cose. Avete la miglior gente e la qualità migliore. Juventus, Milan e Inter hanno difficoltà economiche, è vero, ma credo che in Italia ci sia un potenziale incredibile e sono sicuro che le cose possano migliorare rapidamente“.