Rinnovo Leao, ieri in scena il primo incontro: la situazione

Ieri è andato in scena il primo incontro tra Ted Dimvula, e i dirigenti del Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Non sarà l’ultimo incontro per il rinnovo dell’attaccante portoghese, anzi è stato il primo di una serie di meeting che andranno in scena nelle prossime settimane. L’obiettivo è cercare di arrivare ad un accordo per il rinnovo del numero 17 rossonero, il cui attuale contratto scade nel 2024.

Milan Leao rinnovo

Leao-Milan- la situazione rinnovo

Servirà un sforzo importante da parte del Milan che vuole blindare il gioiellino, tanto da essere disposto a presentare a Leao un’offerta eccezionale, mai fatta prima per nessun altro rossonero in rosa. La trattativa andrà avanti ad oltranza e probabilmente, nella stessa trattativa c’entrerà anche il risarcimento di circa 20 milioni che l’assistito di Jorge Mendes dovrà versare nelle casse dello Sporting Lisbona. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe risolvere definitivamente la questione del rinnovo di Leao prima della sosta per il Mondiale, puntando forte anche sulla volontà del giocatore che sta bene a Milano ed è felice a Milanello.

L’attuale contratto- Quanto percepisce Leao

Attualmente Rafael Leao ha il contratto in scadenza 2024, e precepisce circa 1,4 milioni a stagione. Il Milan vorrebbe alzare l’ingaggio a 6 milioni a stagione bonus compresi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.