Rinnovo Leao, Massara l’ha rivelato in diretta!

Ospite al Gran Galà del Calcio AIC 2022 di questa sera a Milano, Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del dirigente rossonero:

Su Tomori:

“Ultimamente sta cambiando un po’ la tendenza, perché in questi anni stanno arrivando molti giocatori giovani e promettenti dalla Premier League. Per la nostra squadra Tomori è un pilastro, e siamo molto soddisfatti di averlo in rosa con noi”.

Su Leao:

“Leao ha fatto cose meravigliosi. Dietro il suo rendimento c’è anche un grandissimo lavoro di mister Pioli e del suo staff, che hanno fatto crescere tanti giovani. Rinnovo? Siamo fiduciosi, cercheremo di trovare una soluzione per legarlo a lungo a noi. Stasera c’è anche il papà presente, quindi avremo modo di parlare già a cena (sorride, ndr)”.

Inoltre, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i dialoghi per il rinnovo del contratto sarebbero stati avviati già da diverse settimane e domani il padre del portoghese è atteso a Casa Milan per discutere di alcuni dettagli legati al figlio.