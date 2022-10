Martedì scorso il Milan avrebbe dovuto incontrare l’entourage di Rafael Leao per discutere del tanto chiacchierato prolungamento del contratto della stella portoghese, su cui a breve potrebbero iniziare a piombare gli occhi delle big europee.

Per la società rossonera quello dell’altro ieri sarebbe dovuto essere un incontro decisivo o quasi, con la ricca offerta da 6 milioni sul tavolo dell’ex Sporting Lisbona. Nella proposta del Milan, inoltre, ci sarebbe anche stata la possibilità di estinguere il debito – a metà con il Lille – che lo stesso Leao ha con il club portoghese.

Leao-Milan, perché è saltato l’incontro per il rinnovo

Al meeting a Casa Milan sarebbero dovuti essere presenti l’avvocato Ted Dimvula, Jorge Mendes (seppur in videochiamata) e il padre di Leao, oltre ovviamente ai componenti della dirigenza rossonera.

FOTO: Getty – Milan Leao

Eppure, stando a quanto riferisce TMW, ci sono evidentemente state delle divergenze tra il padre e l’avvocato dell’asso portoghese, molto probabilmente riguardo la divisione delle commissioni.

Il contratto di Leao è in scadenza nel 2024 e, in mancanza di un rinnovo in tempi brevi, il rischio che inizi il 2023 con solo più 18 mesi di accordo è più che concreto.