Ritiro Ibrahimovic a gennaio? Annuncio a sorpresa!

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è uno dei punti focali nel Milan di Pioli, visto che l’apporto che Zlatan da alla squadra va fuori ogni prestazione prestazione sportiva.

Il fuoriclasse svedese però è da tempo alle prese con continui infortuni che lo stanno ovviamente limitando e lo stanno facendo faticare in campo e fuori.

L’ultimo infortunio lo ha tolto, e lo sta ancora togliendo, da quel rettangolo di gioco che tanto ce lo ha fatto adorare, il suo ritorno è programmato per gennaio ma potrebbe esserci una sorpresa per nulla gradita ai tifosi rossoneri

Milan Ibrahimovic Ritiro

Alessandro Alciato, durante i programmi di Amazon, ha fatto un annuncio riguardo le condizioni dello svedese:

“Se a dicembre la fase di recupero sarà ottimale, Ibra lavorerà per tornare in gruppo a gennaio. Se invece le cose non dovessero andare bene, potrebbe esserci la possibilità del ritiro. Il mese di gennaio sarà decisivo: se non riuscirà a tornare in campo, potrebbe decidere di ritirarsi”

Solo il tempo dunque potrà dirci di più sulle condizioni del condottiero del Milan.

Andrea Mariotti