Rivelazione su Galliani, è successo ieri sera: Pessina lo ha svelato in diretta

Manca poco meno di un’ora al match tra Milan e Monza, sfida valida per l’undicesima giornata di campionato. I rossoneri, reduci dalla soffertissima vittoria sul campo del Verona, ottenuta nella parte finale di gara grazie alla rete di Sandro Tonali, hanno l’obbligo di conquistare i tre punti, provando ad approfittare dei tanti scontri diretti delle dirette concorrenti.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex primavera Milan ed attuale capitano del Monza, Matteo Pessina, ha analizzato così il match contro i rossoneri:

Sul rimpianto di non aver giocato a San Siro con la maglia del Milan:

“Sicuramente è un rimpianto grande, Galliani mi prese che ero piccolo, ma non ho mai avuto la possibilità di esordire a San Siro, complici anche i tanti prestiti in giro per l’Italia. Però ora sono al Monza e sono orgoglioso di rappresentare la mia città con la fascia di capitano al braccio”.

Su cosa ha detto Galliani:

“Ieri sera è arrivato a cena, ci ha guardati per circa trenta secondi e poi ci ha detto ‘Non vi dico niente'(ride, ndr)”.