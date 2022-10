Sei qui: Home » News » Sarri non ci sta e si sfoga in diretta: “Così non gioco, Lotito può cercarsi un altro allenatore”

A quota 21 punti in classifica, ha portato a casa un solo punto la Lazio di Maurizio Sarri dopo il match di questo pomeriggio contro l’Udinese.

La notizia negativa della giornata, tuttavia, resta quella legata all’infortunio di Ciro Immobile, che ha accusato un risentimento al bicipite femorale.

Non si sa ancora per quanto tempo l’attaccante dovrà restare lontano dal campo, ma ciò che è certo è che si tratta indubbiamente di una grossa perdita per i biancocelesti, che per le prossime gare dovranno fare a meno del loro giocatore più prolifico.

LO SFOGO

Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro, il tecnico toscano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi, dando vita anche ad un forte sfogo: “La partita si è messa così dopo il ko contro Immobile. Sono piccole difficoltà, bisogna andare oltre. Oggi siamo incappati nel peggior avversario possibile quando hai giocatore tre partite in sei giorni. L’Udinese è fisica e il terreno è ingiocabile. Si gioca troppo in generale, questo è evidente“.

“Quando si parla di certi giocatori, come Ciro, diventa difficile riuscire a sostituirli senza effetti negativi. Hanno numeri troppo impattanti. Bisogna far passare 48 ore e si vedranno le condizioni. Il condizionamento del campo è enorme. Avevamo preparato alcune uscite palla al piede, poi al riscaldamento abbiamo annullato tutto. Non so cosa farà Lotito, se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore. Qui non si può giocare, andremo altrove. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a terra. Così le condizioni non sono per me“.

Gabriella Ricci