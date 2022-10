Serena fa la sua scelta: “Leao o Kvara? Non ho dubbi!”

Il Milan a caccia dei 3 punti, Leao alla ricerca del gol.

Quello di stasera al Bentegodi sarà un match fondamentale per i rossoneri, che vogliono avvicinarsi quanto più possibile alla vetta dopo il successo sulla Juventus, e per Rafael Leao, che non ha mai segnato finora contro il Verona.

Grazie alle sue incredibili accelerazioni, il ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione, e l’obiettivo del portoghese stasera è quello di confermarsi indispensabile alla causa del club.

Leao Milan Serie A

IL CONFRONTO

Sta indubbiamente impressionando tutti in questo avvio di stagione, in cui gli azzurri si stanno dimostrando quasi perfetti tra Serie A e Champions League, e sembra non avere intenzione di smettere: Khvicha Kvaratskhelia è senz’altro l’uomo del momento in casa Napoli.

Sorge spontaneo, così, il confronto tra l’attaccante georgiano e Leao, su cui si è espresso, tra gli altri, anche l’ex calciatore Aldo Serena: “Kvara è strepitoso, non lo conoscevo prima che arrivasse a Napoli. Dribbla in maniera unica, ha forza nelle gambe, tecnica e trova la via del gol senza essere egoista; Leao ha caratteristiche uniche, quando ha campo davanti è immarcabile. Sta migliorando anche negli spazi e Pioli ha grandi meriti, perché l’ha aiutato e aspettato“.

“Chi preferisco? – ha aggiunto ai taccuini del Corriere dello Sport – Ho iniziato a seguire il calcio quando avevo 6-7 anni, i funamboli che iniziano a dribblare a testa bassa e ne scartano tre o quattro mi fanno impazzire ancora“

Gabriella Ricci