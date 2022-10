Sei qui: Home » News » Sfida di mercato tra Milan e Juve per il classe 2000: che numeri in Champions!

Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo, sta sbalordendo tutti in questa stagione. L’attaccante svizzero ha già segnato 5 gol in 9 partite di Bundesliga svizzera, ma il dato che sorprende di più sono i 3 gol in 3 match in Champions League, l’ultimo due giorni fa contro la Dinamo Zagabria. Grazie alle ultime prestazioni, il suo nome ha cominciato a girare sui taccuini dei direttori sportivi dei maggiori club europei.

Il contratto del giovane talento svizzero scadrà nell’estate del 2024, quindi il suo prezzo di mercato scenderà notevolmente alla fine della stagione in corso e la prossima finestra di trasferimento estiva sarà un momento chiave per fare un’offerta significativa per lui.

Tra i club interessati, oltre alla Juventus che da settimane segue il giocatore, recentemente si è inserito anche il Milan. Lo riporta SportMediaset, che spiega come i rossoneri siano disposti ad arrivare ad un’offerta attorno ai 18 milioni per il giocatore.

Sarà quindi una sfida tutta italiana per assicurarsi uno dei migliori prospetti del panorama calcistico europeo.