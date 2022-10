Soffiato al Milan, l’allenatore del Newcastle sorprende: cosa ha detto su Botman!

Con i riflettori puntati sul prossimo turno di Champions League, quando sarà ospite della Dinamo Zagabria, il Milan continua la sua marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro il Monza.

A San Siro, dove l’ultima volta hanno battuto la Juventus di Massimiliano Allegri, i rossoneri ospiteranno quindi la squadra di Berlusconi e Galliani, puntando a 3 punti fondamentali per l’obiettivo vetta in classifica, dove attualmente troviamo il Napoli.

L’EX OBIETTIVO BOTMAN

Maldini Massara Calciomercato

In attesa di scoprire quali saranno le mosse della dirigenza nei mesi a venire, sono già tanti i nomi accostati al Milan per la prossima finestra di calciomercato, quella di riparazione di gennaio.

Intanto, a lungo seguito da Maldini e Massara in estate, Sven Botman torna a far parlare di sé.

Il difensore, soffiato ai rossoneri dal Newcastle, sembrava fosse ad un passo dall’approdo a Milano, ma così non è stato, e proprio del suo trasferimento nel club inglese ha parlato il tecnico Eddie Howe: “La mia fiducia in lui è enorme. Abbiamo lottato molto per ingaggiarlo e siamo rimasti fedeli ai nostri principi perché era quello che volevamo. Vedo tanto potenziale, è molto bravo con la palla e mi ha sorpreso quanto sia bravo tecnicamente. Ha molta calma nonostante la Premier sia un campionato molto frenetico e questo è importante“.

Gabriella Ricci