Sei qui: Home » News » Sosta Mondiali, amichevoli di lusso per il Milan: contro due club di Premier League!

Sfide di un certo livello per il Milan! Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante la sosta per i Mondiali, i rossoneri che saranno esentati dagli impegni con le rispettive nazionali saranno protagonisti di una mini tournée.

Tutto questo dovrebbe avere luogo a Dubai, città in cui già altri top club europei hanno confermato che svolgeranno un ritiro dedicato.

I ragazzi di Pioli saranno protagonisti di amichevoli contro diverse squadre, tra cui anche due big di Premier League.

Milan Sosta Mondiali

Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sfideranno sia Liverpool che Arsenal, squadre dal grande blasone che però saranno ovviamente limitate dai tanti nazionali che prenderanno parte al Mondiale.

Al momento nulla è stato ancora ufficializzato. Senza dubbio il Milan comunicherà più avanti quale sarà l’effettivo programma della pausa Mondiali, che però fa presagire sfide da alto livello.

Di seguito, i rossoneri che molto probabilmente saranno impegnati nel Mondiale: Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Kjaer, Dest, Leao, De Ketelaere, Origi, Giroud e Rebic.