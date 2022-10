L’ex Milan si sbilancia: “Potrebbe essere un vantaggio per la Dinamo”

Strinic su Dinamo – Milan

Questa sera il Milan affronterà la Dinamo Zagabria nella quinta giornata di Champions League. Ivan Strinic, ex terzino rossonero, ha parlato proprio del match ai microfoni di Sportske Novosti:

“Nella prima partita il Milan non è stato così superiore come pensavo. La Dinamo si è rivelata molto solida ed equilibrata e non ha giocato male. Ha tenuto bene e ha creato occasioni in contropiede, dal Milan anche perché giocava in casa mi aspettavo qualcosa in più. Alla fine però i rossoneri hanno vinto e questa è la cosa più importante, ma l’impressione che ho avuto dal Milan non è stata così importante”.

Ivan Strinic, Croazia

Il Milan senza Maignan è un vantaggio

Il laterale croato, ha poi spiegato cosa si aspetta da questa partita: “La Dinamo ha sicuramente una possibilità. È una squadra solida, di alta qualità e ha giocatori davvero bravi in attacco. Non si sa mai… In una partita, con la gente di Zagabria al Maksimir, può sconfiggere chiunque. Ed il fatto che non ci sia Maignan sarà un vantaggio per la Dinamo“.

