L’ex Dinamo Zagabria: “Orsic? Se l’ha fatto col Chelsea, piò farlo col Milan!”

A poche ore della sfida tra Dinamo Zagabria e Milan, che sarà decisiva per il passaggio agli ottavi di finale soprattutto per i rossoneri, l’ex attaccante della squadra croata Branko Strupar, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti. Tra i temi toccati, proprio il match di stasera:

“La Dinamo non può certo essere favorita contro il Milan. I rossoneri sono una grande squadra, ma sono fiducioso sul fatto che la Dinamo possa fare risultato. Certe partite sono speciali, non conta tanto il momento di forma quanto l’ispirazione del momento. La Dinamo dovrà fare come contro il Chelsea, se ci riuscirà allora avrà buone possibilità di battere anche il Milan”.

Branko Strupar, Belgio

Strupar punta su Orsic

Strupar ha poi svelato chi sarà il suo osservato speciale per la Dinamo Zagabria: “Io punto su Orsic: se segna contro il Chelsea, può segnare contro il Milan”.

Pioli e il Milan chiamati a vincere

I rossoneri, d’altro canto, sono chiamati a vincere, per non mettere a rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League. Non sarà semplice a Zagabria per gli uomini di Stefano Pioli.

Vittorio Assenza