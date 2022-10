Svolta Theo Hernandez: c’è la notizia sul rientro!

Adesso non è più una speranza. Il Milan potrà davvero contare su Theo Hernandez nella sfida contro la Juventus di sabato pomeriggio. Secondo Gianluca di Marzio, il terzino francese nella giornata di oggi è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il problema ai flessori che lo ha tenuto ai box per tre settimane.

Spetterà dunque a Pioli fare tutte le valutazioni del caso. A meno di improvvise ricadute, il giocatore sarà dunque regolarmente a disposizione.

Theo Hernandez rientro

Anche Divock Origi è pienamente recuperato: sarà disponibile per la sfida contro i bianconeri.

Resteranno out invece Maignan, Calabria, Kjaer, Messias, Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic e Bakayoko.

Per un infortunio come quello accusato da Theo i tempi di recupero si aggiravano proprio sulle tre settimane. Nessun ritardo dunque sulla tabella di marcia, il recupero è proceduto senza problemi o eventuali ricadute.

In questo lasso di tempo, il francese ha saltato le sfide contro l’Empoli in Serie A e contro il Chelsea in Champions League.