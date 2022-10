Tegola Milan, De Ketelaere salta l’allenamento: le sue condizioni

In casa Milan c’è preoccupazione intorno a Charles De Ketelaere non tanto per il suo rendimento non all’altezza dei pronostici, in questo inizio di stagione, quanto al fatto che questa mattina non è presente all’allenamento.

Infatti, stando a quanto appreso dal nostro inviato a Milanello, il fantasista belga avrebbe accusato un risentimento muscolare.

Getty Images, Charles De Ketelaere

A quanto pare, però, non dovrebbe essere nulla di grave. Quasi sicuramente, salvo sorprese, dovrebbe saltare l’importante sfida di Champions League, di domani sera, contro il Chelsea, ma potrebbe tornare a disposizione già domenica contro il Verona.

Seppur il giovane talento non sia ancora esploso del tutto, è comunque un’assenza importante per Pioli, visti anche gli altri problemi in infermeria.

Ai vari Calabria, Maignan e Messias, quindi, si aggiunge anche il belga, ma l’infortunio, per fortuna, è molto meno grave rispetto a quello dei suoi compagni summenzionati.

Molto probabilmente Pioli spera addirittura di averlo a disposizione già per domani sera ma, come detto, è molto difficile.

Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.