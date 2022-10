Termina Salisburgo-Dinamo Zagabria: il risultato non fa felice il Milan

È terminato il primo match del girone rossonero di Champions League tra Salisburgo e Dinamo Zagabria: 1-0 per la squadra austriaca contro l’avversaria croata che non fa felice il Milan che avrebbe preferito un pareggio e tra pochi instanti sfiderà il Chelsea del neo allenatore Potter allo Stamford Bridge.

La classifica cambia momentaneamente, proprio in attesa del match contro i Blues delle 21, e si evolve in questo modo: Milan 4 punti, Salisburgo 5 punti, Dinamo Zagabria 4 punti e Chelsea 1 punto. In serata vedremo come cambierà nuovamente la situazione.

Pioli ha deciso chi mandare in campo tra pochi instanti. Ecco le scelte di formazione:

CHELSEA: Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount; Sterling, Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. All.: Potter.

MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis. All.: Pioli.

L’11 iniziale condizionato dai tanti infortuni con cui il Diavolo sta avendo a che fare, dopo gli ultimi infortuni di Maignan, Theo Hernandez, Messias, Calabria, Saelemaekers.