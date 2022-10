Sei qui: Home » News » Thiago Silva non dimentica il Milan: “Spero possano vincere lo scudetto”

Chelsea Milan è ormai agli archivi con i londinesi che hanno stravinto contro i rossoneri che non sono praticamente mai riusciti ad entrare in partita.

Chelsea Milan però è stata una partita speciale per Thiago Silva che ha affrontato per la prima volta da avversario la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, e come al solito il brasiliano ha sfoggiato una grandissima prestazione.

Thiago Silva Chelsea Milan

Dopo la partita Thiago si è fermato a parlare con alcuni giornalisti dove ha in primis parlato della partita:

“Ho visto il Milan in difficoltà, ma è normale noi abbiamo fatto una grande partita e quando una squadra fa una grande partita è inevitabile che l’altra sia in difficoltà ma se Leao fa quel gol a fine primo tempo sicuramente la partita prende un’altra piega. Il secondo tempo abbiamo giocato molto bene e il Milan era in grande difficoltà ma sicuramente martedì sarà un’altra partita.”

Thiago ha poi parlato di Kalulu e Tomori:

“Non mi piace fare troppe comparazioni, loro due giocano bene. Tomori lo conosco meglio, quando sono arrivato lui ancora era qui.”

L’ultimo intervento poi sullo scudetto:

“Sono contento per lo scudetto dello scorso anno e spero che quest’anno possa essere uguale. Ma spero allo stesso modo che martedì possiamo vincere noi.”

Alla fine di queste domande poi è stato chiesto “al volo” a Thiago di una possibile super accoglienza a San Siro martedì e il centrale ha semplicemente detto:

“Speriamo”, lasciando intendere che spera che i suoi vecchi tifosi gli riservino una super accoglienza.

Andrea Mariotti