Tomori sicuro: “Possiamo battere il Chelsea”, poi il commento sull’esultanza in caso di goal

Intervistato in esclusiva da SportMediaset, Fikayo Tomori, grande ex della partita insieme ad Olivier Giroud, ha parlato della sfida di domani sera contro il Chelsea a Stamford Bridge, valida per la terza giornata del girone “E” di Champions League. Queste le dichiarazioni del centrale inglese:

Sulla partita:

Tomori, Chelsea-Milan, Champions League

“Il Chelsea è una squadra molto competitiva e composta da grandi calciatori, sono sicuramente più forti dell’unico punto che hanno conquistato fino ad oggi in Champions .Sarà una gara difficile, ma anche noi siamo forti e scenderemo in campo per vincere”.

Sugli avversari:

“Sono una grande squadra con buoni giocatori. Noi dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra partita, perché sappiamo che se giochiamo al nostro livello possiamo fornire una buona prestazione e portare a casa i 3 punti”.

Sul ritorno a Stamford Bridge:

“Sono entusiasta, sono felice di tornare in quello stadio per rivedere visi familiari. Voglio fornire una prestazione buona per aiutare la squadra e portare la vittoria a casa. Esultare in caso di goal? Vediamo”.