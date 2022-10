Tonali sorprende tutti: “Scudetto? È stato molto semplice!”

La rivista, Icon Magazine, oggi in copertina mostra l’attaccante rossonero Sandro Tonali.

Il giocatore in questi giorni ha rilasciato un’intervista alla rivista, disponibile da oggi in tutte le edicole.

Tonali ha espresso il suo pensiero su vari argomenti, in particolare ha parlato del successo del Milan ottenuto l’anno scorso, e ha ammesso la sua voglia di continuare su quella strada.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il prossimo obiettivo è quello di confermare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, che è la cosa più difficile: bisogna stare tutti quanti concentrati dentro il nostro sogno”.

Tonali Dichiarazioni scudetto Milan

Tonali e il derby verso lo scudetto

Il derby dello scorso anno, stando a quanto dichiarato da Tonali è stato un vero è proprio stimolo per i rossoneri. Il Milan infatti in svantaggio pareggiò al 75° minuto per poi mettere a segno la rete dell’1-2 al 78°, doppietta di Giroud, che permise la vittoria della squadra di Pioli.

Le parole:

“Dopo il derby di ritorno abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto è stato tutto semplice”.

Tonali rivela: “Eravamo sempre carichi”

Sandro Tonali ha anche commentato il momento d’ansia e la sottopressione che arriva in queste situazioni:

“E invece per noi calciatori è stato tutto più facile, anche se sapevamo che dovevamo vincerle tutte. Ma quando preparavamo le partite in settimana ci accorgevamo di quanto eravamo carichi, e perciò in campo le cose sono state molto semplici”.

Tatiana Digirolamo