Calciomercato Milan, sirene spagnole su Tonali: una big pronta a puntare su di lui!

La crescita di Sandro Tonali nell’ultimo anno e mezzo con la casacca del Milan è stata sorprendente e straripante. Il centrocampista italiano ha guadagnato la maglia da titolare grazie a sfavillanti prestazioni, condite da gol decisivi per lo Scudetto dell’anno scorso.

Il giovane mediano è tifoso del Diavolo fin da piccolo, attaccamento alla maglia che dimostra ogniqualvolta è chiamato a scendere in campo. Tonali è diventato l’anima dei rossoneri, cuore pulsante del centrocampo Campione d’Italia.

Le splendide prestazioni del giocatore iniziano, tuttavia, a suscitare i primi interessi per lui in giro per l’Europa. Tonali è riconosciuto come uno dei possibili crack mondiali dei prossimi anni e molte big vorrebbero tesserarlo prima che il prezzo del suo cartellino salga alle stelle.

Il Barcellona si muove per Tonali

Sandro Tonali – Milan

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Sport, sul centrocampista si sono attivate le sirene del Barcellona. La squadra di Xavi ha deluso le aspettative in Champions League, venendo eliminata clamorosamente nella fase a gironi dall’Inter.

La dirigenza blaugrana aveva regalato parecchi rinforzi al tecnico la scorsa estate e sembra disposta a intervenire ancora nel mercato di gennaio. L’allenatore catalano chiede a gran voce un mediano di qualità, che possa prendere l’eredità di Busquets, e un terzino destro.

Nella lista dei papabili nomi per il centrocampo figura, per l’appunto, quello di Tonali, insieme a Jorginho, Rodri e Rice. Il calciatore italiano ritroverebbe in Spagna il suo ex compagno Kessie, anche se al momento è assai remota la possibilità che il numero 8 rossonero possa partire, soprattutto alla luce delle sue recenti dichiarazioni d’amore per il Milan.

FEDERICO LUIGI DI MINGO