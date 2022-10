Fascia di capitano a Tonali: “Avrei preferito riceverla in un altro modo”

Partita pazzissima al Castellani laddove i rossoneri di Stefano Pioli hanno sbancato Empoli con il risultato di 1-3.

Risultato maturato negli ultimissimi minuti della partita, con i gol di Ballo Touré e Leao che hanno regalato i 3 punti ai rossoneri.

Nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN anche Sandro Tonali che ha iniziato col parlare di Charles De Ketelaere:

Tonali Empoli Milan

non è semplice per lui arrivare ed integrarsi, il campionato è difficile. Noi siamo super accoglienti e cerchiamo di far integrare al meglio i nuovi. In questo momento Charles ha bisogno di partite.

Poi Sandro ha continuato elogiando la mentalità dei suoi:

Due anni fa non la portavamo a casa. Oggi abbiamo trovato la motivazione per cercare la vittoria. Oramai abbiamo una certa esperienza, e siamo stati bravi.

Il numero 8 ha poi svelato dei retroscena sul primo gol:

Sulla rimessa siamo stati bravi, Rafa è stato attento, il mister mi avrebbe mangiato se non avessi battuto veloce la rimessa.

Grande emozione per il centrocampista del Milan che ha ottenuto la fascia da capitano, queste le sue emozioni:

“La fascia è una grande emozione, ma avrei preferito indossarla in altra maniera perché spiace per gli infortuni di Davide, Simon e Theo.“

Si è poi concluso con il parlare del suo compagno Bennacer:

Frank era importante, ma purtroppo abbiamo dovuto farne a meno. Ora io e Isma dobbiamo giocare bene insieme e lo stiamo facendo. Dobbiamo continuare su queste linea.

Ora riposo per i rossoneri in vista del match di mercoledì contro il Chelsea.

Andrea Mariotti