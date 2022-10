Sei qui: Home » News » Bennacer-Tonali insostituibili, ma Pioli studia il turnover: la mossa per Torino e Salisburgo

Non ci si ferma un attimo. Dopo la rotonda vittoria contro la Dinamo Zagabria che riapre la strada verso la qualificazione agli Ottavi di Champions League, è già tempo di tornare al campionato, ma poi, sarà ancora Champions.

Le prossime due gare in programma saranno importanti sia in chiave Serie A e sia in chiave Europa.

Prima il Torino, domenica sera, per una trasferta ostica, considerando l’imprevedibilità della squadra di Ivan Jurić, dopodiché match decisivo in Champions contro il Salisburgo.

Mister Pioli dovrà continuare a ruotare i suoi uomini, considerando le tante partite ravvicinate, appunti, e considerando anche le diverse defezioni degli infortunati.

Milan, la scelta contro il Torino

Getty Images, Pobega, Torino, Milan

Una delle tante note positive della squadra di Pioli è sicuramente la coppia Tonali–Bennacer. Con i due in campo i rossoneri hanno allo stesso tempo una diga invalicabile lì in mezzo ma anche due giocatori capaci di inventare calcio.

Il mister dovrà, però, dosarli nel migliore dei modi. Proprio per questo, stando a quanto scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, non è da escludere il riposo di uno dei due contro il Torino, con Tommaso Pobega che potrebbe sostituire uno dei due.

Milan, la scelta contro il Salisburgo

Getty Images, Tonali, Milan, Salisburgo

Mercoledì sera, invece, quando i rossoneri saranno chiamati all’importante sfida casalinga contro il Salisburgo, per ottenere il pass per gli Ottavi fi Finale di Champions League, sempre secondo al rosea, mister Pioli potrebbe affidarsi alla sua coppia titolare: Tonali e Bennacer