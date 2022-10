Verso Torino-Milan, non solo Aina: Juric perde un altro titolare

Altra brutta notizia in casa Torino in vista del match di domenica sera contro il Milan. Come comunicato dal club granata, infatti, oltre ad Ola Aina, Ivan Juric dovrà fare a meno anche di un’altra pedina molto importante in vista della sfida ai rossoneri. Questa la nota del club di Cairo:

Torino-Milan, infortunio, Sanabria

“Sessione tecnica per il Torino, in preparazione alla partita di domenica sera contro il Milan (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 20.45). Allenamento differenziato per Sanabria per il riacutizzarsi della sintomatologia a livello del soleo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Aina hanno confermato il quadro della risonanza magnetica: lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica”.

Torino-Milan, l’attaccante di Juric dà forfait

In vista della sfida ai rossoneri, dunque, Ivan Juric dovrà rinunciare, oltre che ad Ola Aina, anche ad Antonio Sanabria.

Al posto dell’attaccante classe 1996, il tecnico granata potrebbe decidere di schierare l’ex Milan Pietro Pellegri, passato alla corte di Cairo dopo i sei mesi insoddisfacenti trascorsi in rossonero.