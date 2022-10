Sei qui: Home » News » Trevisani pazzo di Theo in diretta: “Come se guidasse un aereo”

Durante il match di Champions League tra Dinamo Zagabria-Milan, il telecronista Riccardo Trevisani ha esaltato la prestazione fin qui messa in atto da parte del terzino rossonero Theo Hernandez:

Trevisani esalta Leao, le parole in diretta!

“Un altro sport, che giocatore! Come se in una gara di macchine arrivasse qualcuno che guida un aereo”.

Una grande prova da parte del Nazionale francese, superiore a chiunque in campo dimostrando e confermando ancora una volta il suo enorme valore. Una prova convincente giocata da tutta la squadra però che, momentaneamente, sta battendo la formazione croata per 3-0. Adesso il Diavolo è più vicino alla qualificazione, che otterrebbe anche in caso di pareggio contro gli austriaci del Salisburgo a San Siro.

Nonostante un primo tempo giocato meglio, anche se con qualche errore tattico, il club di via Aldo Rossi è andato a segno nel finale, prima di raddoppiare e poi triplicare il punteggio nel secondo tempo. Decidono al momento le reti di Gabbia, Leao e Giroud su calcio di rigore, ma resta ancora tempo per giocare.