Un Milan fuorviante: quali sono i punti di forza di questa squadra?

Che Milan ieri a San Siro!

Ieri sera il Milan a San Siro è stato protagonista di una super partita. Il 4-1 al Monza è stato soltanto l’ultimo di tanti risultati positivi per la squadra di Stefano Pioli. I rossoneri hanno recuperato terreno verso la vetta della classifica e al momento si trovano primi a pari punti con il Napoli.

La domanda sorge spontanea: quali sono i punti di forza del Milan? Probabilmente in molti si concentreranno su quello che sono i singoli, osservazione non del tutto sbagliata, se consideriamo che i rossoneri possiedono giocatori come Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan.

Theo Hernandez, Milan

Una cosa a cui molti non fanno caso è l’ottimo bilanciamento tra i ragazzi di Stefano Pioli. Gli undici giocatori si intercambiano i ruoli, rendendosi imprevedibili ed allo stesso tempo efficaci.

Pioli e l’ottimo gioco del Milan

Ragazzi come Sandro Tonali che svolge alla perfezione la fase difensiva, per poi ritrovarsi in zona gol, rendono il Milan una squadra straordinaria. La corsia mancina formata da Theo Hernandez e Rafael Leao è la principale fonte di azioni da gol e, nonostante sia ormai risaputo, poche volte gli avversari riescono a limitare i due super giocatori del Milan.

Vittorio Assenza