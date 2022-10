Verso Verona-Milan: Pioli cambia ruolo a Tonali?

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, a San Siro, per 0-2, il Milan di Pioli riparte dal campionato di Serie A.

Domenica sera, alle ore 20:45, i rossoneri saranno in trasferta a Verona, dove incontreranno la squadra di mister Bocchetti.

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Milan si è portato a tre punti dalla vetta e non rinuncerà alla possibilità di cucirsi la seconda stella sul petto a giugno.

Verona Milan Pioli Tonali

Vincere è l’unica cosa che conta e mister Pioli per farlo sta pensando di riproporre Tonali in una posizione più avanzata. Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, questa mattina, il centrocampista rossonero sta ancora cercando il primo gol in questa stagione.

Durante la scorso anno, invece, Tonali aveva messo a segno 5 reti, quest’anno, dopo 12 presenza è ancora a secco. La svolta, per lui, potrebbe essere proprio Verona dato che Stefano Pioli starebbe considerando l’idea di schierarlo come mezzala che gioca in avanti, esattamente nello stesso ruolo dell’anno scorso, dove il giocatore ha dato il meglio di sè.

Tatiana Digirolamo