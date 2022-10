Sei qui: Home » Copertina » Verona-Milan, serata speciale per Pioli che punta il record di Ancelotti

Giornata molto molto importante per il Milan di Stefano Pioli che sarà di scena al Bentegodi contro il Verona per la prima volta guidato proprio dall’ex Milan Salvatore Bocchetti che ha da poco preso il posto di Gabriele Cioffi.

I rossoneri sono chiamati ad una grande prestazione per rimanere agganciati al treno scudetto, e per rialzarsi dopo la brusca sconfitta di martedì sera contro il Chelsea maturata anche a causa di un errore dell’arbitro tedesco Siebert.

La partita di stasera però sarà ancor più speciale per il tecnico emiliano per due motivi principali.

Pioli Verona Milan

Quella di stasera infatti sarà la 150esima presenza sulla panchina rossonera per l’allenatore campione d’Italia, ma c’è anche un altro motivo per il quale questa gara avrà un sapore diverso.

Come riportato da Tuttosport, tra i grandi tecnici rossoneri solo Carlo Ancelotti ha una percentuale di vittorie poco superiore a quella di mister Pioli che vincendo la partita con il Verona andrebbe a superare uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio.

La squadra sicuramente farà di tutto per regalare al tecnico e ai tifosi una grande serata.

Andrea Mariotti