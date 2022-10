Verso Milan-Juventus, Allegri può lasciare un top in panchina

Archiviata la brutta prestazione in Champions League contro il Chelsea, è già tempo di pensare al campionato per gli uomini di Stefano Pioli che, domani pomeriggio alle 18:00 a San Siro, affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive contro il Bologna in Serie A per 3-0 e contro il Maccabi Haifa in Champions League per 3-1, non hanno alcuna intenzione di interrompere la striscia positiva di risultati e sono pronti a dare battaglia ai rossoneri.

Pochi dubbi di formazione per il tecnico della Juventus che dovrebbe schierare una difesa a quattro composta da Danilo, Bonucci, Bremer ed Alex Sandro a copertura di Wojciech Szczęsny. Una delle poche novità, però, potrebbe riguardare il centrocampo.

Milan-Juventus, Allegri, Paredes

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Allegri starebbe pensando di dare un turno di riposo a Leandro Paredes, schierando al suo posto l’ex della partita Manuel Locatelli. Confermato la coppia d’attacco composta da Vlahovic e Milik, che ha recuperato completamente dopo gli acciacchi di inizio settimana.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.