Verso Milan-Monza: Pioli può ritrovare tre calciatori

Sabato, alle 18:00, il Milan si appresta ad ospitare il Monza di Raffaele Palladino. Per i rossoneri, ovviamente, l’obiettivo è quello di vincere e convincere in modo tale da cercare di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica. Tuttavia, però, stando a quanto riportato da TuttoSport nella giornata odierna Stefano Pioli ha concesso il riposo alla sua squadra.

Milan Pioli Monza

Pioli vuole recuperare gli infortunati

Domani il Milan tornerà ad allenarsi in vista della gara casalinga con il Monza, ma mister Pioli ha un obiettivo ben chiaro in mente: recuperare gli infortunati. Sono diversi, infatti, i calciatori che nelle ultime settimane sono stati costretti a non poter scendere in campo per una serie di problemi. Il tecnico emiliano conta di recuperare Maignan, De Ketelaere e Kjaer per l’anticipo di sabato a San Siro.

Milan, occhio al Monza

Da quando Palladino ha preso in mano le redini del Monza, il club di Silvio Berlusconi ha vinto 3 partite su 4 (di cui una contro la Juventus), ha totalizzato 6 gol e sopratutto ne ha subito solo 1. I numeri, dunque, parlano chiaro. Il Monza ha dato una scossa dopo il deludente avvio di campionato e adesso, nonostante lo stop arrivato sul campo dell’Empoli, vuole continuare a sorprendere tutti. Il Milan è avvisato ed è chiamato ad un’ennesima prova di maturità.

Nicola Morisco