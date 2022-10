Youth League, il Milan batte anche la Dinamo Zagabria e supera la fase a gironi

C’è un Milan che continua a volare in Europa. La Primavera allenata da mister Abate vince 2-1 anche contro la Dinamo Zagabria e si qualifica automaticamente alla fase ad eliminazione diretta di Youth League.

I rossoneri portano a casa tre punti pesantissimi al termine di una vera e propria battaglia: una partita equilibrata per tutti i 90 minuti che il Milan ha saputo risolvere, ancora nel finale, sempre con Alesi.

Dinamo Zagabria Milan Alesi

Il riassunto di Dinamo Zagabria-Milan

Dopo una prima fase interlocutoria, la squadra di Abate trova il gol del vantaggio al 25′ grazie a Jordan Longhi, che viene servito sul filo del fuorigioco da Simic e batte il portiere avversario.

Risponde subito la Dinamo Zagabria, al 29′ con la rete del pareggio di Šakota, dopo l’errore di Nava, che non trattiene una palla che sembrava già sua.

Dinamo Zagabria Milan Longhi

Nella ripresa i rossoneri continuano a spingere per chiudere il discorso qualificazione, e al 77′ arriva l’occasione giusta: il subentrato Scotti viene atterrato in area da un difensore. Dal dischetto si presenta Alesi che spiazza il portiere e consegna al Milan i tre punti.

Milan-Salisburgo: spareggio per il primo posto

Qualificazione conquistata, squadra ancora imbattuta in Europa, miglior attacco e miglior difesa del girone, ma un primo posto ancora da blindare per il Milan.

Ad una giornata dalla fine i ragazzi di Abate conducono con 11 punti, seguiti dal Salisburgo a 8 punti, poi Dinamo Zagabria (6 punti) e Chelsea (2 punti).

Dinamo Zagabria Milan Abate

Tra una settimana al Vismara arriverà proprio il Salisburgo, in quello che sarà un vero e proprio spareggio per il primo posto. In caso di pareggio o vittoria, i rossoneri sarebbero automaticamente certi del primato e degli ottavi di finale. Una sconfitta significherebbe invece secondo posto nel girone, e quindi play-off.