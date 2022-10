Incontro a Casa Milan, possibile trattativa per il giocatore del Chelsea!

La situazione esterno destro per il Milan non si è risolta questa estate. L’inizio fuorviante di Alexis Saelemaekers è stato interrotto dall’infortunio del belga. Junior Messias, invece, non è ancora al 100% e non ha cominciato benissimo la stagione.

Milan, obiettivo Ziyech

Il problema potrebbe presto risolversi a gennaio, con un ritorno di fiamma sulla trattativa per Hakim Ziyech. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Paolo Maldini e Ricky Massara starebbero parlando con Sebastian Ledure, avvocato belga noto per aver curato il trasferimento di Romelu Lukaku all’Inter.

Hakim Ziyech, Chelsea

Ledure recentemente si starebbe occupando anche del futuro di Ziyech, dopo che il marocchino si è separato dal suo procuratore. È ancora presto per parlare di una vera e propria trattativa, ma non è da escludere che Maldini e Massara tornino alla carica.

Chelsea, i numeri di Ziyech

L’esterno del Chelsea, questa stagione ha cominciato con 0 gol e 0 assist in 5 presenze tra Premier League e Champions League. Soltanto 258 minuti giocati per lui, che non sta trovando lo spazio desiderato con Graham Potter.

Vittorio Assenza