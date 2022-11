Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il futuro di Adli: la decisione

Manca poco più di un mese all’apertura della finestra di calciomercato invernale dove solitamente le società puntellano la rosa con acquisti mirati e ben precisi. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, non è una novità che il Milan debba cedere alcuni sui giovani in prestito.

Lazetic e Adli verso il prestito

In particolare, Marko Lazetic e Yacine Adli sembrano essere i prescelti per un ipotetico prestito secco a gennaio. Nelle ultime settimane si era parlato di Sampdoria e Cremonese interessate ai due giovani pupilli del Milan, voci che poi si sono completamente dileguate.

Yacine Adli, AC Milan

Prestito Adli, contatti con l’entourage

La situazione che riguarda il trequartista ex Bordeaux, però, continua ad evolversi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera nei prossimi giorni si terrà in contatto con gli agenti di Adli.

Non c’è solo l’ipotesi Serie A, bensì anche all’estero potrebbero avanzare qualche proposta di prestito per il giovane trequartista rossonero, che si è messo in mostra nelle amichevoli pre campionato. Non è da escludere l’affondo di una italiana.