Milan, Adli non trova spazio: il piano dei rossoneri per gennaio

Mister Pioli ha adottato sempre la medesima strategia con i nuovi arrivati, specialmente con i più giovani. Qualche minuto nelle prime partita, poi una graduale crescita fino alla sicurezza di poter contare su di loro già dall’inizio. In questa prima parte di stagione si sono però verificati due casi eccezionali, e completamente opposti.

Milan, non c’è spazio per Adli

Il primo è quello di De Ketelaere, spesso schierato subito dall’inizio, che però non ha ancora ancora convinto a pieno i tifosi rossoneri. L’altro è Yacine Adli, che in questa stagione non ha trovato praticamente spazio.

Il centrocampista franco-algerino ha giocato solo quattro spezzoni e una sola volta da titolare in questa prima parte di stagione.

Adli Milan prestito

In più ha le caratteristiche da trequartista o da mezzala, il problema è che il Milan gioca con il centrocampo a due e dietro la punta c’è una affollata concorrenza.

Il piano del Milan: si punta ad un prestito

Per questo motivo Maldini e Massara potrebbero pensare di girarlo in prestito a gennaio. Per la crescita del giocatore sarebbe meglio la Serie A ma ci sono club interessati anche in Bundesliga e Ligue 1. Lo riporta oggi Tuttosport.