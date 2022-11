Adli in partenza, un club di Serie A interessato: ad una condizione

L’avventura di Adli con la maglia rossonera non sta andando come sperato.

Il centrocampista francese ha collezionato a malapena quattro presenze in stagione, motivo per cui il Milan ha deciso di aprire all’ipotesi prestito. Secondo l’idea di Stefano Pioli l’ex Bordeaux ha bisogno di mettere minuti e trovare continuità, cosa che con la concorrenza presente in rosa non può fare a Milano.

Il futuro di Adli

Nuova pretendente per Adli: ad una condizione

Adli vanta di molte pretendenti all’intero del nostro campionato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport il Torino si sarebbe aggiunto alla corsa per l’ingaggio del giocatore. La società granata, però, prenderebbe in esame l’opzione di regalare il centrocampista francese al tecnico Ivan Jurić ad una condizione.

Per la buona riuscita della trattativa il Milan dovrà inserire l’opzione di diritto di riscatto a favore dei piemontesi per evitare una situazione analoga a quella di Pobega lo scorso anno.

Adesso la palla passa in mano a Maldini e Massara. Difficilmente, però, la società rossonera accetterà questo tipo di opzione, Stefano Pioli vede ancora in Adli un potenziale futuro titolare della squadra.