Alvini lancia la sfida al Milan: ”Non regaleremo nulla ai rossoneri”

La vittoria in extremis contro lo Spezia ha consentito al Milan di rimanere in scia del Napoli capolista. Giroud ha regalato il successo sui liguri con una rete spettacolare, ma non potrà essere presente a Cremona a causa dell’espulsione per doppia ammonizione.

I rossoneri saranno impegnati domani sera contro la squadra di Alvini, che è parsa in ripresa nelle ultime uscite. Il Diavolo non può permettersi passi falsi, a causa del ritmo forsennato imposto dai partenopei. L’allenatore milanista dovrà, però, fare i conti con diverse defezioni.

Poco fa, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Cremonese, che si è definito entusiasta di poter affrontare un avversario di così alto livello:

Massimiliano Alvini – US Cremonese

«Giocare la partita di domani è prima di tutto un piacere per Cremona, che riceve una squadra come il Milan. Vogliamo essere all’altezza della gara cercando di migliorare i difetti che abbiamo. È questo il percorso che voglio fare. Domani giochiamo contro una grandissima squadra, non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. In uno contro uno il Milan ti viene a prendere e dobbiamo capire come giocarcela in attacco, se con una punta o due»

FEDERICO LUIGI DI MINGO