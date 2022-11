Annunciata la terza amichevole del Milan durante la sosta Mondiale: data e avversaria

Il Milan attraverso un comunicato ha ufficializzato quale sarà la terza amichevole che la squadra sosterrà durante la sosta per il Mondiale. L’amichevole si giocherà il 30 dicembre contro il PSV Eindhoven che conta talenti di grande interesse in ottica di calciomercato come Xavi Simons e Cody Gakpo.

PSV-Milan – Il comunicato ufficiale

Il Milan ha annunciato l’amichevole attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“AC Milan e PSV Eindhoven si affronteranno in amichevole il prossimo 30 dicembre alle 18.15 al Philips Stadion di Eindhoven, in Olanda. Una nuova sfida internazionale, che seguirà quelle contro Arsenal e Liverpool, per continuare la preparazione in vista della seconda parte di stagione”. “I precedenti tra Milan e PSV sono 8, tutti in Champions League: 4 vittorie rossonere, 2 pareggi e 2 vittorie olandesi. L’ultimo confronto tra le due squadre risale all’estate 2013, ai playoff di Champions League, con il Milan ad avere la meglio grazie all’1-1 di Eindhoven e alla vittoria per 3-0 nel match di ritorno”.

Amichevole Milan data e ora

PSV-Milan- L’amichevole

L’amichevole si disputerà quindi ad Eindhoven il 30 dicembre alle 18:15 dopo 9 anni dall’ultimo incontro tra le due compagini ed arriverà dopo le amichevoli più prestigiose contro Liverpool e Arsenal.

Giacomo Pio Impastato