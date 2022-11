Calciomercato Milan, Maldini fissa il prezzo di Ballo-Touré: la cifra

Manca sempre di meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato, a gennaio, che prevede anche da parte del Milan un ridimensionamento della rosa, con gli uomini di Stefano Pioli che dovranno rincorrere il Napoli a +8 per la corsa Scudetto.

Nelle ultime settimane si era parlato di un probabile addio di Marko Lazetic e Yacine Adli in prestito a gennaio, che difficilmente troveranno spazio nella seconda parte di stagione e potrebbero partire per farsi le ossa in una realtà più piccola.

Ballo Touré, Milan

I due giovani rossoneri non sono gli unici che potrebbero partire. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, anche Fodé Ballo-Touré sarebbe nella lista dei partenti di Milanello. Paolo Maldini e Ricky Massara proveranno ad incassare almeno 5 milioni di euro dalla sua cessione.

Il senegalese non rientra nei piani del Milan, nonostante quest’anno si sia sbloccato anche a livello realizzativo, dopo il gol siglato negli ultimi minuti contro l’Empoli che è risultato decisivo per i 3 punti dei rossoneri.