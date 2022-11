Sei qui: Home » Copertina » Barak sicuro: “Non voglio giudicare gli arbitri, ma per me c’era il fallo”

Antonin Barak, schierato titolare all’ultimo minuto in seguito all’infortunio di Bonaventura nel riscaldamento, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

Sulla partita:

“Siamo arrabbiati con noi stessi, perché non possiamo giudicare gli arbitri, dobbiamo guardare solo a noi stessi. Abbiamo avuto le occasioni per fare 2-3 gol, se poi non vengono sfruttate le occasioni è giusto perdere”.

Sugli episodi dubbi:

“Ero sicuro sul fallo di Tomori su Ikoné, però non voglio dire niente. Non voglio dire che l’arbitro ha sbagliato. Se abbiamo perso è solo per colpa nostra. Potevamo fare di più”.

Sulla titolarità dell’ultimo minuto:

“Sapevo che Jack non stava molto bene. Sin da ieri mi sono preparato con la convinzione di partire titolare. Ogni partita, anche se sono a conoscenza del fatto che devo partire dalla panchina, mi preparo come se dovessi giocare dal primo minuto”.

Sul fantacalcio:

“Si, mi scrivono tanti messaggi i fantallenatori (ride, ndr). Io cerco di non leggerli, però mi mancava il gol. Avrei potuto segnare anche contro Napoli e Juve. Oggi ho avuto un po’ di fortuna”.

Sul gol

“A me solitamente piace fare assist, però in quel caso ho abbassato la testa e mi sono detto ‘Se non tiro non farò mai gol'”.