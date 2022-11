Sei qui: Home » News » Barone da brividi: l’ha detto in diretta su Gazidis

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Joe Barone ha parlato prima di Milan-Fiorentina. Queste le parole del dirigente della Viola:

Su Gazidis:

“Voglio ringraziare Ivan, lo conosco da molto tempo, è una grandissima persona. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, così come con Dragowski, gli siamo vicini”.

Sulla partita:

“La partita di oggi può essere una grande vetrina per noi. Se vogliamo lottare per l’Europa dobbiamo giocare da Fiorentina. Ci aspettiamo una grande partita”.

Su Nico Gonzalez:

“Niente riflessioni, tutto il calcio europeo sta passando questo periodo. Purtroppo ci sono giocatori che sono qui fisicamente ma non mentalmente, visto l’imminente inizio dei Mondiali in Qatar”.

Sulla prima parte di stagione:

“Ci aspettavamo qualcosa in più. Poi è anche vero che abbiamo avuto tanti infortuni ed abbiamo passato un momento molto difficile. Però ci tengo a fare comunque i complimenti a questi ragazzi. Dopo questa partita avremo un mese e mezzo per prepararci al meglio per la seconda parte della stagione”.