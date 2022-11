Calciomercato, addio Milan a gennaio: resta in Serie A!

Yacine Adli è uno dei più grossi punti di domanda del Milan di questa stagione. L’ex centrocampista del Bordeaux infatti dopo un precampionato in cui sembrava avesse una marcia in più rispetto agli altri non è più stato utilizzato con frequenza da Stefano Pioli.

Fino ad ora infatti il giovane trequartista ha totalizzato soltanto 144 minuti in campionato con la maglia rossonera. Una miseria se si pensa alle premesse di fine estate.

Maldini e Massara stanno pensando a cosa sia meglio per il ragazzo: se restare al Milan con il grosso rischio di giocare poco oppure essere ceduto in prestito in Serie A o all’estero per racimolare esperienza e minuti nelle gambe.

Adli Milan prestito

Su di lui, stando a quanto riporta Calciomercato.com, ci sarebbe l’interesse della Sampdoria di Dejan Stankovic. Il club ligure, dopo un inizio di stagione disastroso, è alle prese con quella che si aspetta una vera rivoluzione nel mercato invernale.

L’ex calciatore dell’Inter, per dare qualità alla manovra offensiva, starebbe pensando proprio ad Adli in quella zona del campo. Ora starà al Milan e al calciatore prendere una decisione che sia la migliore sia per il giovane talento e sia per lo stesso club.