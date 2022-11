Calciomercato, indiscrezione su Kessié: “Vorrebbe tornare al Milan!”

Clamorosa indiscrezione riportata da Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. Secondo fonti vicine all’entourage del calciatore, Franck Kessiè avrebbe espresso il desiderio di tornare al Milan.

L’ivoriano, complice di un inizio di stagione molto difficile e condizionato dagli infortuni, non è riuscito ancora ad imporsi nel centrocampo blaugrana.

Il giocatore non sarebbe ai primi posti nelle gerarchie di Xavi ma al momento l’ipotesi di un ritorno però pare molto remota. Difficile che il Milan riallacci i rapporti con il suo agente, Atangana.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Kessié Milan

Clamoroso Kessié, vuole tornare al Milan!

“Fonti vicine all’entourage di Franck Kessié mi hanno detto che il giocatore vorrebbe tornare al Milan. Non c’è niente di certo, è un’indiscrezione ma questo è ciò che mi arriva direttamente da Barcellona. Quando andò in Spagna mi dissero che l’ivoriano era convinto della scelta ma a livello di gioco non è la squadra migliore per lui. La mentalità che hanno a Barcellona non apprezza giocatori come lui. Lì amano giocatori con caratteristiche diverse”.