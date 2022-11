Calciomercato, il Milan prova un colpo a parametro zero: dal Liverpool!

Con la sessione invernale distante solo due mesi, Maldini e Massara continuano a monitorare potenziali profili da regalare a Stefano Pioli per la seconda metà di stagione.

Dalla Spagna: Milan su Naby Keita

Secondo il quotidiano Fichajes, il Milan potrebbe essere la prossima destinazione di Naby Keita, centrocampista del Liverpool.

Il guineano sta passando uno dei momenti più difficili della sua carriera da calciatore.

Scivolato ormai sempre più giù nelle gerarchie di Klopp, il suo impiego è quasi nullo: ha infatti collezionato solo 5 minuti in stagione!

Keita Milan

Si tratterebbe di un colpo a parametro zero dalla grande esperienza. Per caratteristiche, Keita potrebbe rappresentare il perfetto sostituto di Franck Kessiè, visto che in carriera ha giocato come mediano e come centrale di centrocampo.

Tonali e Bennacer resterebbero comunque le prime scelte nelle gerarchie di Pioli.

Quanto guadagna Naby Keita?

L’unica insidia riguarda l’ingaggio. Il centrocampista attualmente guadagna circa 7,5 milioni di euro netti all’anno, stipendio assolutamente fuori portata per le strategie rossonere.