Adli in uscita a gennaio, proposta da un club di Serie A

La Serie A si è fermata, il Mondiale è iniziato ed il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi. Formalmente la finestra di scambi aprirà tra oltre un mese, ma come accade sempre nel corso dell’anno, le società si stanno già muovendo.

Il Milan studia diverse possibili soluzioni sia in entrata che in uscita, in questo senso uno dei nomi caldi sembrerebbe quello di Adli.

Calciomercato Milan Adli

Per Adli possibile prestito

Il centrocampista francese classe 2000 è approdato al Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato. In questi mesi l’ex Bordeaux ha collezionato appena quattro presenze in Serie A ed il club rossonero potrebbe cederlo in prestito per concedergli più opportunità di scendere in campo.

Ipotesi Sampdoria

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Sampdoria sarebbe interessata al calciatore e potrebbe ingaggiarlo a titolo temporaneo. La formazione blucerchiata sembrerebbe intenzionata ad attuare una vera e propria rivoluzione e non è da escludere che uno dei tasselli possa essere proprio lo stesso Adli.