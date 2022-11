Calciomercato Milan, affondo per Ziyech già a gennaio: la formula

Dopo Giroud e Tomori, l’asse tra Milan e Chelsea continua ad essere caldo. Accostato ai rossoneri già nella scorsa estate, il futuro di Hakim Ziyech è sempre più in bilico con i blues.

Se al Chelsea viene visto come una delle tante riserve, il Milan potrebbe rappresentare per lui una nuova rampa di lancio. Del resto, le sue qualità sono note già a tutti. Vista la sua duttilità poi può essere un jolly in più per Pioli: esterno, trequartista, falso nueve, non fanno differenze.

Milan-Ziyech, idea prestito con diritto di riscatto

Secondo la Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara vorrebbero fare un tentativo: la formula sarebbe quella prestito con diritto di riscatto fissato a giugno, con un costo del cartellino accessibile.

Ziyech Milan

Impegnato con il suo Marocco in Qatar, il fantasista del Chelsea pochi giorno fa aveva rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro, ammettendo di trovarsi in un momento non facile con il suo club.

“Addio a gennaio?” Ziyech rivela: sul futuro!

“Difficile dire se sarà addio con il Chelsea a gennaio, non sappiamo cosa succederà ma nel calcio è difficile ipotizzare qualsiasi cosa. Non si sa mai”.