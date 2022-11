Calciomercato, Milan sul centrocampista francese: un fattore sarà decisivo

Il Milan negli ultimi anni si è dimostrato sempre molto interessato ai giocatori francesi o a giocatori che militano in Ligue 1, il massimo campionato francese. Possiamo vedere come con gli acquisti di Mike Maignan, di Rafael Leao e Adli.

Notizia degli ultimi giorni è l’interessamento dei rossoneri per un altro giocatore, francese, che milita in Ligue 1 ma che da anni viene accostato al nostro campionato.

Calciomercato – Milan su un centrocampista francese

Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista 24enne del Lione, in scadenza nel 2023 e che è molto lontano dal rinnovo con la squadra francese. Come abbiamo già detto, da anni il suo nome viene accostato sia al Milan sia ad altre società di Serie A come la Roma in tempi recenti.

Calciomercato Milan centrocampista

Calciomercato – Il fattore decisivo

La Gazzetta dello Sport ha riportato nel quotidiano di oggi che il contratto in scadenza è uno dei motivi principali dell’interessamento da parte dei rossoneri per il centrocampista classe ’98.

Quindi il Milan con Maldini e Massara ha la possibilità di dominare la trattativa avendo due possibilità:

Acquistarlo a gennaio spendendo una cifra molto più bassa rispetto al suo valore di mercato

Aspettare luglio e firmarlo a parametro zero

Inoltre, un fattore decisivo è la vicinanza degli agenti di Aouar all’ambiente Milan. Infatti sono gli agenti di Pierre Kalulu e inoltre hanno gestito la trattativa per il prestito di Dest dal Barcellona al Milan in prestito.

Il giocatore milita nel Lione da quando ha 11 anni e potrebbe voler giocare in una nuova realtà per mettersi alla prova. Inoltre la grande quantità di giocatori francesi o ex giocatori di Ligue 1 sicuramente può aiutare i rossoneri nella trattativa.

Giacomo Pio Impastato