Calciomercato Milan, Chaka Traoré chiesto in prestito in Serie B: l’offerta

Sirene dalla Serie B per uno dei maggiori talenti del Milan. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Chaka Traoré sarebbe richiesto da diverse squadre nella serie cadetta.

L’attaccante classe 2004, originario della Costa d’Avorio, continua a stupire nella Primavera allenata da Ignazio Abate, nonostante alcuni problemi fisici lo abbiano tenuti lontano dai campi nelle ultime partite.

Calciomercato Milan: la Spal su Chaka Traoré

Traoré ha giocato quest’anno 13 partite tra campionato di Primavera 1 e Youth League, mettendo a referto in totale 5 gol e 3 assist e contribuendo in maniera decisiva al passaggio del turno in Europa dei baby rossoneri, da primi nel girone e, soprattutto, da imbattuti.

Nonostante non abbia ancora avuto una chance con i “grandi” di Stefano Pioli, il giovane diciassettenne continua ad essere al centro di numerose voci di mercato.

Sempre secondo calciomercato.com, la Spal in particolare avrebbe già chiesto informazioni per il prestito di Traoré. L’intenzione del Milan, tuttavia, sembrerebbe essere quella di trattenerlo in Primavera almeno fino al termine della stagione.