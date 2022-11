Calciomercato Milan, in uscita un centrocampista: due club della Serie A su di lui!

In questa pausa per i mondiali i dirigenti delle squadre hanno tempo e modo di prepararsi al meglio per l’imminente finestra di calciomercato che inizierà a gennaio e che potrà senza dubbio cambiare faccia alla squadra di Pioli come a tutte le altre squadre del campionato.

Il Milan avrà alcuni nodi da sciogliere tra acquisti e cessioni ma sembra che la dirigenza rossonera sia arrivata ad alcune decisioni nei confronti di qualche calciatore.

Il principale dubbio dei tifosi rossoneri riguarda Yacine Adli scomparso ormai dai radar di Pioli e fuori da troppo dall’11 titolare e più in particolare dal gioco dei rossoneri, ma sembra che finalmente sia arrivati ad una soluzione.

Mila Adli Calciomercato

Stando a quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, su Adli sono forti Sampdoria e Torino che vorrebbero prenderlo in prestito e il Milan sembra essere propenso al prestito del centrocampista.

Resta sempre aperta la questione Ziyech con la dirigenza meneghina che farà di tutto per portare il fantasista marocchino alla corte di Stefano Pioli.

Altra questione da sistemare è quella legata a Bakayoko con la Salernitana che ha manifestato interesse nei confronti del francese.

Andrea Mariotti